Врач назвала тревожные причины отсутствия аппетита по утрам
Нежелание завтракать может быть признаком опасных заболеваний, отсутствие аппетита указывает на проблемы с желчным пузырем и может свидетельствовать о развитии гипотиреоза щитовидной железы, сообщила порталу "Доктор Питер" гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Притупляют чувство голода по утрам поздний ужин и перекусы, тревожные и депрессивные состояния. Нежелание завтракать может быть вызвано проблемами с желчным пузырем.
"Сокращение желчного пузыря начинается при попадании пищи в желудок. Если желудок пуст и пассивен, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней", - отметила врач.
Если утром совсем не хочется есть, стоит проверить работу щитовидной железы, часто отсутствие аппетита связано со снижением функций этого органа. Притуплять голод также может переизбыток кофеина в организме.
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