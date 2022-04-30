Врач назвала тревожные причины отсутствия аппетита по утрам

Нежелание завтракать может быть признаком опасных заболеваний, отсутствие аппетита указывает на проблемы с желчным пузырем и может свидетельствовать о развитии гипотиреоза щитовидной железы, сообщила порталу "Доктор Питер" гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Притупляют чувство голода по утрам поздний ужин и перекусы, тревожные и депрессивные состояния. Нежелание завтракать может быть вызвано проблемами с желчным пузырем.

"Сокращение желчного пузыря начинается при попадании пищи в желудок. Если желудок пуст и пассивен, желчь остается в пузыре, густеет, застаивается и постепенно может вызывать образование камней", - отметила врач.

Если утром совсем не хочется есть, стоит проверить работу щитовидной железы, часто отсутствие аппетита связано со снижением функций этого органа. Притуплять голод также может переизбыток кофеина в организме.