Названы шесть причин головной боли

Терапевт Оксана Хамицева рассказала, что головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приемом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Головная боль - это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе - это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее. Третья причина - эндокринологические проблемы: заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, проблемы с женскими половыми гормонами, с гормонами надпочечников или гипофиза", - рассказала терапевт.

Также боль могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания, опухоли головного и спинного мозга.

В случае препаратов боль может выражаться в качестве побочного эффекта.