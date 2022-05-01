После коронавируса может развиться эта болезнь

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после перенесенного коронавируса существует высокий риск развития сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мурашко предупредил о риске развития ряда заболеваний после COVID-19 и призвал не дожидаться проявления осложнений, а прививаться от вируса.

"Появляются и аутоиммунные заболевания по типу ревматоидных артритов, появляется больший риск формирования диабета первого типа", - предупредил россиян глава Минздрава.