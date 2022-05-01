Сколько млрд. заработала Sinovac в 2021 году?

Чистая прибыль одного из крупнейших производителей вакцин в Китае - компании Sinovac - по итогам 2021 года выросла в 78 раз и достигла около $14,5 млрд.

Об этом говорится в опубликованном в субботу финансовом отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чистая прибыль по итогам 2021 года составила $14,5 млрд по сравнению с $185,2 млн годом ранее. Чистая прибыль увеличилась в основном благодаря росту продаж", - сказано в документе.

"Продажи в 2021 году составили $19,4 млрд, увеличившись по сравнению с $510,6 млн годом ранее", - говорится в отчете.

Как отмечается в документе, к настоящему времени Sinovac поставила в разные страны мира более 2,8 млрд доз вакцины CoronaVac, из них 300 млн доз были переданы различным учреждениям системы здравоохранения Китая.

К настоящему времени вакцина CoronaVac одобрена к использованию регуляторами более 60 стран и регионов мира. Как отмечает компания, объемы производства препарата превышают 2 млрд доз в год.