В России «стелс-омикрон» назвали самым заразным за всю пандемию

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что подвид омикрон-штамма BA.2, другими словами "стелс-омикрон", является самым заразным вариантом коронавируса за всю пандемию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии", - сказал он.

По словам Хафизова, подлинии ВА.4 и ВА.5 на территории России пока выявлено не было, и в большинстве стран их регистрируют достаточно редко. При этом в Южной Африке, родине "омикрона", эти подлинии попадаются довольно часто.

"Что беспокоит - на данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется", - пояснил специалист.