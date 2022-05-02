Врач назвала два определяющих продолжительность коронавируса фактора

Инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина назвала два фактора, определяющих продолжительность коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мескина заявила, что последствия COVID-19 могут затянуться, если при болезни пропали обоняние и вкус. "Выраженность аносмии и длительность ее обычно свидетельствует о более сильном поражении нейронов вирусом. Человек может выздороветь быстрее, а вот восстанавливаться нервная система может довольно долго. У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, которые передают нервные импульсы", - пояснила инфекционист.

Также Мескина рассказала, кто предрасположен к проявлению более опасных последствий коронавируса. "Люди с гипертонией, ожирением, диабетом склонны к развитию тяжелых осложнений в виде инсульта, инфаркта и тромбозов. У людей с хроническими заболеваниями сердца симптомы будут долго, и на восстановление потребуется много времени", - отметила врач.