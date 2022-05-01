Врач предупредила о смертельной опасности низкого давления

Внезапное понижение давления может привести к почечной недостаточности, нарушениям кровообращения в сосудах головного мозга, инфарктам и инсультам, сообщила врач-терапевт Евгения Иванова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При хронической артериальной гипотензии, человек может не чувствовать низкое давление, как правило, такое состояние не угрожает жизни и здоровью, а вот резкое падение давления - грозный признак.

"При снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как стенокардия, ишемический инсульт, почечная недостаточность", - сообщила специалист.

Внезапное понижение артериального давления также может свидетельствовать об уже произошедшем инфаркте миокарда и тромбоэмболии легочной артерии. Пытаться поднять давление самостоятельно не стоит, лучше вызвать скорую помощь и до прибытия врачей дать человеку сладкий горячий чай или кофе.