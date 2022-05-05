Кардиологи против: чем опасны "сердечные капли"

Вздыхать по ночам и пить "сердечные капли" наши бабушки научились у своих. Удивительно, но на аптечных полках до сих пор встречаются капельки родом из Германии 1934 года. Они не только свидетели популярности пирамидона, когда-то им приходилось соседствовать даже с морфием. Но он, к счастью, исчез из свободного доступа, а капли остались. Они доступны и удобны в использовании, но кардиологи против них. Почему? Ответ на этот вопрос в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" дал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Юрий Беленков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Давайте рассмотрим состав этого чудо-средства. Туда входят: масло перечной мяты, экстракт валерианы, экстракт хмеля, этиловый спирт, фенобарбитал. Если первые три пункта вопросов не вызывают, то последние два стоит рассмотреть внимательнее. Так, этиловый спирт противопоказан тем, кто ездит за рулем - проблемы с законом не нужны никому. А фенобарбитал синтезировал Адольф Фон Байер еще в 1912 году. Тогда он применялся для лечения эпилепсии и тяжелых мозговых нарушений. И, если вы приедете в страны Европы с флаконами этих капель, вас посадят за распространение наркотиков.

"Эти седативные капли принимают только в странах бывшего СССР, в остальных государствах они запрещены. А все потому, что они вызывают привыкание, подавляют мозговую активность, приводят к рассеиванию внимания, не имеют никакого отношения к сердцу - ничего из их состава не помогает ему", - отметил Юрий Беленков.

Вместо них, при наличии проблем с сердцем, доктор рекомендует применять нитроглицерин - он прекрасен, как средство для расширения коронарных сосудов и доказал свою эффективность в течение многих лет. Это большое подспорье для купирования стенокардии. Также с его помощью можно снять одышку при сердечной недостаточности. Нитроглицерин можно применять и при высоком артериальном давлении. Но у него есть и побочные эффекты: сильные головные боли, потому что происходит расширение сосудов, в том числе, и головного мозга. Также к "побочкам" относится возможное резкое снижение давления.

"Капли - это лишь старое снотворное, содержащее химию. Если нужно успокоиться и наладить сон, используйте то, что дала нам природа. Если же вы страдаете стенокардией, принимайте то, что назначил доктор. Будьте осторожны с седативными каплями. Они не так безобидны, как кажутся", - подчеркнул эксперт.