Врач дал советы по защите от смертельно опасного заболевания

Врач педиатр-иммунолог, один из ведущих программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус дал рекомендации по защите от холеры. В публикации, появившейся накануне на платформе "Яндекс.Дзен", специалист призвал россиян регулярно мыть руки и не пить сырую воду, чтобы уберечь себя от этого смертельно опасного заболевания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам иммунолога, холера - это заразное инфекционное заболевание, которое в большинстве случаев либо проявляется легкой диареей, либо не имеет каких-либо симптомов. "Сегодня это заболевание лечится довольно успешно благодаря антибиотикам - главное, сразу же обратиться за медицинской помощью", - уточнил Продеус.

При этом врач предупредил, что в редких случаях через шесть часов или несколько дней после попадания в организм бактерии, вызывающей холеру, у человека развивается тяжелая водянистая диарея и рвота. "В этих случаях потеря больших количеств жидкости может быстро привести к тяжелому обезвоживаю организма. Вместе с водой организм теряет и минеральные соли, развивается дефицит минералов, в том числе калия, что приводит к нарушению жизненно важных процессов обмена в организме", - рассказал он и добавил, что при отсутствии необходимого лечения пациент может умереть.

В качестве основных мер защиты от холеры Продеус назвал регулярное мытье рук и термическую обработку таких продуктов, как мясо и рыба. Также специалист призвал не пить сырую воду из природных источников или воду из-под крана. Кроме того, необходимо мыть овощи и фрукты, добавил он.