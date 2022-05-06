Доктор Мясников объяснил, как нами управляют бактерии кишечника

Бактерии кишечника могут буквально управлять организмом человека и повышать риск возникновения различных заболеваний. О том, как и почему это происходит, в новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Самый большой фактор риска для болезней сердца и онкологии - это ваш микробиом. Он официально включен в систему нашего врожденного иммунитета. Мы очень обрадовались, когда научились лечить различные болезни антибиотиками, а потом удивились, когда кривая онкологических и сердечных заболеваний пошла резко вверх. А случилось это, потому что мы нарушили наш микробиом", - заявил врач.

Микробиом кишечника может также влиять на развитие диабета, провоцировать ожирение. "Неважно, что вы едите, важно, что всасывается в стенки кишечника, а на это влияют наши бактерии", - пояснил Мясников и отметил, что сейчас ученые пытаются найти способы улучшения микробиома человека, чтобы с помощью бактерий положительно влиять на организм.