Названа главная ошибка в борьбе против коронавируса

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов заявил, что люди совершат ошибку, если закончат изучение коронавируса после того, как он станет менее опасным для человечества, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас все бросились изучать коронавирус. Но потом они скажут: "он ушел, а что мы тут изучаем, выделяем бюджеты, давайте перебросим на военную область". Это, конечно, тоже неплохо, потому что она изучала бы какие-то биологические особенности вируса. Но эти знания не оставались бы в папочках, они бы были доступны для дальнейшего внедрения в здравоохранение", - рассказал Глотов.

По его словам, до того, как появился SARS-CoV-2 у ученых был шанс изучить другие коронавирусы. Но забрасывание исследований подобных вирусов приводит к тому, что человечеству приходится сталкиваться с ними заново.