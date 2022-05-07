Врач предупредила об опасности копченых продуктов

В копченых продуктах содержится большое количество натрия и жиров, это может спровоцировать развитие опасных патологий и увеличивает нагрузку на все органы и системы организма, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, Елена Чедия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продукты копчения накапливают в себе канцерогены и трансжиры, их регулярное употребление грозит развитием онкологических заболеваний. Кроме того, копчености содержат много соли, а это вредит сосудам, печени и почкам.

"При заболеваниях желудочно-кишечного тракта копчености раздражают желудок, создают большую нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему", - предупредила врач.

Специалист объяснила, что даже, если человек совсем отказался от соли, но продолжает баловать себя копчеными колбасками или другими подобными продуктами, то за один прием такой пищи он получает около 25 граммов соли, что превышает допустимую дневную норму в несколько раз.