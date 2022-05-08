Врач назвал болезни, о которых говорит белый налет на языке

Белый налет на языке в небольшом объеме может быть вариантом нормы и никак не беспокоить человека, но чаще всего, плотный налет свидетельствует о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте. В некоторых случаях, отложения на языке указывают и на более серьезные заболевания, сообщил порталу "Доктор Питер" врач-терапевт, пульмонолог Валентин Шишкин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цвет языка зависит от того, какие вещества скапливаются ротовой полости, и может говорить о патологических процессах в организме. Белый плотный налет говорит о заболеваниях желудка или двенадцатиперстной кишки.

"Темный налет (даже черный) может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии - болезни Крона, а также говорить о тяжелых формах специфического язвенного колита (поражении толстого кишечника)", - предупредил врач.

Шишкин также отметил, что желтый или коричневый цвет язык приобретает при проблемах с печенью или диабете. Если при этом налет имеет неприятный запах, то это повод для консультации у специалиста.