Как "стелс-омикрон" влияет на заболеваемость

Коронавирусный штамм "стелс-омикрон" не оказывает влияния на рост заболеваемости благодаря "иммунной прослойке", заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"BA.2 не приводит к росту заболеваемости в РФ, наоборот, она держится на низких уровнях, что обусловлено хорошей "иммунной прослойкой" (невосприимчивой к инфекционным агентам частью населения)", - сказал он.