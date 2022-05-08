Врач назвал причины появления судорог

Врач-остеопат Сергей Евдокимов в беседе с URA.RU назвал причины появления судорог. По его словам, они могут появиться на фоне развития сахарного диабета, рассеянного склероза или облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист добавил, что судороги также бывают у людей с варикозной болезнью вен, избыточной массой тела и плоскостопием.

Врач добавил, что самой частой причиной появления судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов, таких как, магний, кальций или калий.

Евдокимов призвал обращаться к врачу при судорогах, так как это серьезный симптом. "Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования. При необходимости проводится УЗИ с исследованием внутренних органов", - сказал он.