Врач перечислил простые правила здорового питания

В эфире авторской программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1", специалист рассказал о главных составляющих здорового питания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мясников порекомендовал ни в коем случае не пропускать первый прием пищи, завтракать нужно обязательно. Это является своеобразным "будильником" для организма. Лучше отказаться от полуфабрикатов и готовить свежую еду каждый день.

"Завтрак запускает гормональные процессы и циркадные ритмы организма. Не будет завтрака, гормоны будут работать на увеличение аппетита", - отметил врач.

Мясников напомнил, что любой прием пищи должен содержать овощи, назвав салат обязательным компонентом еды, и порекомендовал не злоупотреблять солью. Лучше всего есть продукты комнатной температуры, слишком горячая или холодная пища может привести к проблемам со здоровьем.