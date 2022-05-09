Названы неочевидные симптомы диабета

Симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны, часто болезнь проявляется повышенной жаждой и аппетитом, но есть и неочевидные признаки, которые могут свидетельствовать о развитии этого опасного заболевания, рассказала "Вечерней Москве" врач-эндокринолог Наталья Балашова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заболевание негативно влияет на все обменные процессы в организме. Из-за переизбытка глюкозы в крови нарушается энергетический обмен в клетках, происходит так называемое "засахаривание".

"Появляется слабость, вялость, плохая работоспособность, может быть низкая чувствительность в конечностях, постоянная жажда, угнетение иммунной системы", - отметила врач.

При развитии диабета обостряются все хронические заболевания. Для профилактики болезни специалист порекомендовала правильно питаться и вести активный образ жизни.