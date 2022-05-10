Врач рассказала о темных пятнах перед глазами из-за коронавируса

Врач-офтальмохирург Наталья Коваль заявила, что переболевшие коронавирусом люди обращаются к врачу с жалобами на темные пятна перед глазами и искривление изображения. Об этом сообщает Ura.ru, передает Day.Az.

"Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием", - сказала специалист.

По ее словам, наиболее высокий риск есть у пациентов с дефектом иммунной системы.

"Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты", - продолжила медик.

Она указала, что в лечении увеита применяются разные схемы терапевтического лечения. В их числе капли и инъекции. Однако бывают случаи, когда спасти глаз можно лишь благодаря хирургическому лечению, добавила Коваль.