Медики назвали отрыжку признаком рака пищевода

Рак пищевода - один из наиболее сложно выявляемых на ранней стадии среди других онкологических заболеваний. Однако специалистам Национальной службы здравоохранения Англии удалось установить четыре признака данного опасного недуга, которым ранее медики не уделяли большого внимания, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно", - заявили в британском ведомстве.

Как пишет издание Daily Express 10 мая, большинство случаев злокачественных опухолей зафиксировано у людей старше 60 лет. При этом на рак пищевода могут указывать четыре значимых "пищеварительных" симптома.

Первым признаком начала появления опухоли является дисфагия или затрудненное глотание. Кроме того, стоит обратить внимание на чувство тошноты, отрыжку и изжогу.