Раскрыт секрет синдрома внезапной детской смерти

Австралийские ученые впервые смогли выделить в крови ребенка биомаркер, выявляющий предрасположенность к синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Статья об этом опубликована в журнале eBioMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

СВДС остается слабоизученным синдромом, который в странах Запада, несмотря на прогресс в его изучении, остается в 50% причиной смерти младенцев. Среди доказанных факторов, повышающих риск, сон вниз лицом, подверженность табачному дыму.

Ученые сосредоточились на исследовании бутирилхолинэстеразы (BCHE) - фермента, играющего важную роль в процессе пробуждения. Ученые определили уровень BCHE у 722 новорожденных детей, из которых 67 умерли неожиданно и без видимой причины в возрасте до двух лет. Из этих случаев СВДС, как причина смерти, был установлен 26 раз.

Выяснилось, что у всех этих детей при рождении был существенно ниже уровень BCHE, чем у выживших детей, и тех, кто умерли по другим причинам.

"Это исследование показало, что некоторые дети не имеют этого надежного отклика на просыпания, - пояснила автор работы Кармель Харрингтон, которая посвятила свою жизнь исследованию СВДС после смерти своего ребенка от этого синдрома в 1991 году. - Это давно подозревалось в качестве причины, но до сегодняшнего момента мы не знали, что мешает детям просыпаться. Теперь, узнав, что в этом задействована BChE, мы можем начать спасать таких детей и оставить СВДС в прошлом".