Врач назвала головную боль после еды опасным сигналом

Головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Об этом URA.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева, передает Day.Az.

"Чаще всего головная боль после приема пищи может быть связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы. Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью", - сказала Оксана Хамицева.

По ее словам, причиной боли может быть состав еды. "Это может быть связано с аллергической реакцией на определенные продукты питания. Также головной болью мозг может реагировать на повышение в крови токсичных веществ, связанных с пищевыми добавками, которыми в нынешнее время обильно пичкают продукты питания", - добавила врач.

Также такая боль может привести к опасным последствиям, отметила врач. "Частый прием обезболивающих препаратов от головной боли может привести к НПВП-ассоциированным заболеваниям желудка. Это - гастрит, рефлюкс, эрозии, язвы. Если головная боль после еды связана с нарушением функции поджелудочной железы, то без своевременного обращения к эндокринологу и постановки верного диагноза, сахарный диабет может привести к необратимым последствиям", - подчеркнула эксперт. В качестве примера она привела повреждение почек, сосудов сердца, головного мозга, сетчатки глаза, повышение давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфаркт или инсульт, а также диабетическую кому.