Названа главная гипотеза происхождения необъяснимого гепатита у детей

Руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что вирусная природа является главной гипотезой происхождения острого гепатита неизвестной этиологии, выявленного у детей в нескольких странах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал Покровский, исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного. Среди подозреваемых вариант аденовируса, часто выявляемый в Англии.

По его словам, несмотря на то, что обычные возбудители гепатитов не были обнаружены у детей, вирусная природа этого гепатита является главной гипотезой. Ученый также назвал маловероятной возможность возникновения аутоиммунного гепатита даже у нескольких десятков детей.

Помимо этого он отметил, что токсический гепатит возможен, однако маловероятно, что он развился у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества. Эксперт предположил, что причиной появления неизвестного гепатита могло стать сочетание ранее известной инфекции и общего токсического фактора.

Он добавил, что опубликованных данных исследований пока не хватает для установления связей между пациентами и остается ждать новых результатов.