Названы три напитка для здоровья сердца

Напитки с высоким содержанием калия и магния способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и снижают артериальное давление, сообщил "Москве 24" нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, всего одна чашка кофе или какао в день оказывает положительное влияние на сердце. В этих напитках содержится не только кофеин, но и достаточное количество калия и магния, эти микроэлементы помогают снижать артериальное давление, укрепляют сосуды. Также Мирошников рекомендует регулярно пить свежевыжатый сок свеклы.

"Свекольный сок усилит наше сердце в два раза. Дело в том, что свекла содержит оксид азота NO2, который расширяет наши сосуды и помогает дышать сердцу. Сердце от свекольного сока начинает "дышать", - рассказал Мирошников.

Нутрициолог также отметил, что кофе и какао лучше пить по утрам. Также можно добавить в рацион зеленый чай, в нем содержатся соединения, делающие сосуды сердца более эластичными.