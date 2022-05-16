Названы опасные последствия приема парацетамола

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово!" на "Первом канале" о том, что прием парацетамола может спровоцировать развитие токсического гепатита, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, если принимать лекарство в установленной врачом дозировке и не превышать ее, то никакой опасности нет. Если пить парацетамол на регулярной основе, то препарат окажет гепатотоксическое воздействие на печень, это может привести к опасным последствиям.

"Токсическая доза - это 8 таблеток в сутки, если вы превышаете эту дозу в течение 24 часов, то это убийца вашей печени. Вы заработаете токсический гепатит или токсическую желтуху, потому что процессы метаболизма парацетамола разрушают орган", - отметила Малышева.

Принимать парацетамол стоит не чаще, чем раз в четыре часа, это эффективный обезболивающий и жаропонижающий препарат, резюмировала врач.