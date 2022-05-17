Обнаружена связь между чисткой зубов и слабоумием

Профессор Калифорнийского университета Дэви Ванкампфорт и микробиолог Мари Йоссенс в статье для The Brussels Times рассказали, как одиночество и плохая гигиена полости рта приводят к развитию деменции. Эксперты объяснили обнаруженную связь между ежедневными привычками и мозгом и сообщили, как избежать слабоумия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ванкампфорт отметила, что существует множество способов сохранить мозг здоровым и избежать замедления когнитивных функций. Помимо очевидных полезных привычек, вроде регулярных физических упражнений и полноценного сна, она обратила внимание и на менее очевидные факторы, такие как чистка зубов, которые также способствуют поддержанию мозговой активности и помогут избежать старения.

Профессор уверена, что занятия танцами, плаванием или ходьбой положительно влияют не только на тело, но и на мозг в том числе. "Есть много доказательств благотворного влияния физических упражнений", - разъяснила она.

В подтверждение своих слов Ванкампфорт ссылается на исследование Национальной академии наук от 2011 года, когда 120 участников в преклонном возрасте были разделены на две группы: половина из них выполняла аэробные нагрузки три раза в неделю, а вторая часть - упражнения на растяжку с той же периодичностью. В результате было установлено, что группа, которая занималась аэробными нагрузками, показала лучшие результаты в тестах на проверку памяти.

Профессор также подчеркивает, что существует прочная связь между недостатком сна и риском деменции. Исследование среди восьми тысяч британцев показало, что те из участников, кто спал менее шести часов, на 30 процентов чаще страдали деменцией. По словам Ванкампфорт, одиночество не менее губительно для мозга, чем недосып и нездоровый образ жизни.

"Долговременное одиночество связано с повышением риска развития деменции на 26 процентов. Другие исследования показывают, что одиночество также вредно, как пятнадцать сигарет в день", - иронично отметила она. Дело в том, что продолжительное одиночество приводит к стрессу, а он, в свою очередь, ведет к выработке большого количества гормона кортизола, который повреждает гиппокамп - область мозга, ответственную за память.

Эксперты сообщили о неожиданной связи между здоровой полостью рта и работой мозга. Профессор микробиологии Йоссенс объяснила, что исследования давно доказали зависимость между гигиеной полости рта и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Возможные объяснения связаны с тем, что плохая гигиена рта ухудшает качество кровеносных сосудов, а также вызывает инфекции и воспаление в организме. Йоссенс призывает уделять достаточно внимания заботе о зубах, используя зубную нить и вовремя посещая стоматолога.