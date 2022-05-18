Найден способ продлить время работы «искусственного сердца»

Ученые НИУ МИЭТ разработали математическую модель, которая позволяет персонализировать устройства вспомогательного кровообращения - "искусственное сердце" - под конкретные параметры организма пациента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, применение таких устройств в ряде случаев улучшает работу сердца, обеспечивает рост сократимости миокарда и повышает сердечный выброс. Новый подход российских ученых к производству "искусственного сердца" повысит его эффективность примерно на 20%, а также время эксплуатации. В частности, новая модель позволяет детально изучать процессы при различных режимах работы насоса.

"Мы первыми в мире создали математическую модель электрического осевого насоса систем ВК... Наша модель позволяет получать нужные данные в ходе численного эксперимента, что ускорит разработку устройств для пациентов", - рассказали в пресс-службе института.