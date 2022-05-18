Названы семь опасных признаков разрушения сосудов

Вадим Жук, кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, назвал семь опасных признаков разрушения сосудов. В беседе с изданием "Доктор Питер" он сообщил, что онемение пальцев и воспаление на коже, в числе прочего, могут указывать на проблемы с сосудами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, основными признаками, что с сосудами происходит что-то не то, являются воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. В этом случае врач рекомендует не затягивать с осмотром и обязательно показаться флебологу. Он предупредил, что тем, кто не обратился к врачу вовремя, может понадобиться операция по удалению вен, а также другие радикальные решения.

Также к опасным симптомам стремительного разрушения сосудов врач отнес онемение пальцев ног до состояния, что ими трудно или невозможно шевелить, потерю чувствительности кожи и появление кожной пигментации, напоминающей "тигровую кожу". Особенно опасно, по его словам, это может быть для людей с диабетом, аллергией или аутоиммунным заболеванием, когда идет большая нагрузка на капилляры.

"Пораженные вены, например, могут располагаться достаточно глубоко под кожей и тогда человек даже не будет догадываться, что у него есть проблема. Если поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию. В первую очередь речь идет о флеботромбозах и тромбофлебитах", - уточнил медик.