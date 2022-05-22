Лесные пожары повышают риск рака головного мозга и легких

Канадские ученые опубликовали исследование о воздействии лесных пожаров на здоровье человека в журнале "The Lancet Planetary Health". Полученные результаты говорят о влиянии лесных пожаров на риск заболеваемости рядом раковых заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эпидемиологи и аналитики канадских университетов провели популяционное исследование 2 миллионов канадцев и проанализировали статистику по заболеваемости раком и смертности от раковых заболеваний в период с 1996 по 2015 год.

В результате ученые пришли к выводу, что люди, которые подверглись воздействию лесных пожаров, на 4,9% чаще заболевают раком легких и на 10% чаще получают диагноз "опухоль головного мозга".

Исследователи полагают, что необходимо провести дальнейшую работу для оценки воздействия на здоровье человека выбрасываемых в атмосферу результате лесных пожаров канцерогенов.