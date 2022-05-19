Назван снижающий риск возникновения рака продукт

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал продукт, употребление которого снижает риск возникновения онкологических заболеваний. По его словам, таким свойством обладает редис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гинзбург заявил, что редис обладает свойством снижать вероятность образования рака. "Это происходит за счет сернистых соединений редиса, которые в нем содержатся и образуются при жевании", - объяснил доктор.

Эксперт отметил, что сернистые соединения редиса действуют практически на все три звена опухолевого роста. "Они подавляют действие ростовых факторов, закрывают клетки от воспаления и блокируют ангиогенез - врастание сосудов в опухоль", - пояснил он.