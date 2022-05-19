Создана тест-система для быстрого выявления оспы обезьян

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" создали автономную тест-систему, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Великобритании уже выявили три случая заражения людей оспой обезьян. Во Всемирной организации здравоохранения назвали риски распространения болезни по всему миру минимальными.

По данным службы, исследовательский центр уже провел лабораторные испытания тест-системы. Она может быть применена вне лаборатории и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы, добавили в Роспотребнадзоре.

Там также оценили риск завоза инфекции как низкий, подчеркнув, что случаев оспы обезьян в России не выявили. Для того, чтобы вирусное заболевание не было завезено в страну, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе.