Врач назвал самую опасную травму

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов рассказал о самой опасной травме для человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, серьезность травмы можно определить по наличию кровотечения из раны.

"Кровотечение - это всегда серьезное осложнение травмы, и если оно есть, то его надо останавливать, и это является одним из главных факторов необходимости вызова скорой помощи. Из других травм наиболее опасны травмы головы, поэтому они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например, тяжелой черепно-мозговой травмы", - заявил врач.

Он добавил, что также скорую необходимо вызывать при деформации конечности по оси, когда у человека неестественно искривлена конечность, так как такое положение может быть связано с переломом или тяжелым вывихом.