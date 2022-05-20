Неврологи выяснили, как усыхает мозг при болезни Паркинсона

Некоторые отделы мозга пациентов с болезнью Паркинсона уменьшаются в два раза быстрее, чем у здоровых людей, выяснили немецкие неврологи во главе со специалистами из Юлихского исследовательского центра. Об этом они рассказали в статье в журнале Cortex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи на протяжении 8,8 лет 15 раз проводили МРТ мозга 37 пациентам с болезнью Паркинсона и 27 добровольцам без нее. Уже в самом начале ученые обратили внимание, что несколько областей у пациентов с болезнью Паркинсона были уменьшены, а часть - увеличилась, возможно, для компенсации. Со временем разница становилась все более выраженной, объем мозга у участников с болезнью Паркинсона уменьшался почти вдвое быстрее, особенно в сером веществе.

Больше всего пострадали височные и затылочные доли мозга. Уменьшение объема коры, миндалевидного тела и базального переднего мозга коррелировало с ухудшением симптомов. В целом, картина изменений совпадала с той, которую описал немецкий анатом Хайко Браак, изучая образцы мозга пациентов с болезнью Паркинсона.

"Наше исследование предоставляет подробные данные in vivo о том, как мозг пациентов с болезнью Паркинсона деградирует в пространстве и времени, и найденная нами картина совпадает со стадиями Браака", - заключили исследователи.