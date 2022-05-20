Доктор Александр Мясников развеял мифы и рассказал всю правду о гастрите, ответив на волнующие зрителей вопросы о желудке в новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Популярный врач и телеведущий заявил, что курение действительно влияет на возникновение и развитие гастрита. "В табачном дыме около 700 различных вредных компонентов и канцерогенов в том числе. Поэтому курение ведет не только к гастриту, но и раку желудка", - предостерег он.

Снижает ли употребление супа риск возникновения гастрита? Доктор Мясников ответил положительно: "Суп - это подготовка к запуску пищеварительного процесса. Японцы, например, выпивают теплую воду перед обедом. Это облегчает переваривание пищи, а чем легче переваривание, тем меньше риск возникновения гастрита".

А вот пить по утрам на голодный желудок апельсиновый сок не рекомендуется. Мясников назвал его "агрессивной кислой жидкостью", которая при уже существующем гастрите или повышенной кислотности может вызывать, как минимум, неприятные ощущение - изжогу, отрыжку, тяжесть в желудке.

Гастритом можно заразиться - даже через поцелуй. "Бактерии, вызывающие гастрит, переходят от человека к человеку и с руками, и с поцелуями, и с едой. Так что борьба с гастритом - это соблюдение гигиены", - отметил врач, напомнив, что гастрит - это инфекционная болезнь, а различные продукты могут скорее просто провоцировать неприятные ощущения в желудке.