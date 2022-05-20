Врач назвал причину разговоров во сне

Разговор во время сна не является патологией, чаще всего такая особенность встречается у детей с еще незрелой нервной системой, рассказал сомнолог Павел Кудинов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Человек может разговаривать во сне из-за переутомления. Это происходит в фазе быстрого сна и не указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Во время сильного стресса утрачивается возможность погрузиться в сон, из-за этого не до конца отключается сознание.

"Если человек не причиняет себе вреда, то с этим никто ничего не делает. Если это эпизод, связанный со стрессом, тогда успокаивающие помогут, а если по жизни такая ситуация, не будешь же всю жизнь использовать успокоительные", - отметил Кудинов.

Сомнолог подчеркнул, что на крепкий сон влияет поза. Если спать на спине, то появляется храп и риск остановки дыхания, врач порекомендовал спать на низкой подушке.