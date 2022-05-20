Названы основные симптомы разрушения печени

Врач-терапевт Стив Хруби перечислил основные симптомы разрушения печени: по его словам, зуд на коже, отеки ног и тошнота могут указывать на развитие опасного заболевания. Его слова приводит издание ETNT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, одним из основных симптомов, указывающих на начинающиеся проблемы с печенью, может стать зудящая кожа. "Зуд на коже - один из наиболее типичных симптомов заболевания печени. Это может быть вызвано различными состояниями, включая камни в желчных протоках, рак желчных протоков или головки поджелудочной железы, а также первичный билиарный цирроз. Зуд, вызванный заболеванием печени, часто не сопровождается сыпью или язвами на коже", - уточнил эксперт.

Следующим красноречивым симптомом разрушения печени, по его мнению, могут оказаться ангиомы. Маленькие паукообразные капилляры на лице или ногах не должны остаться незамеченными. Это может означать, что печень не функционирует должным образом и следует показаться специалисту.

Отеки суставов, тошнота, кровоподтеки и кровотечения тоже, по мнению врача, могут указывать на развивающийся недуг. "Это может быть связано с нехваткой определенных белков, необходимых для свертывания крови, что означает, что печень работает неправильно. Синяки возникают из-за скопления крови под кожей. Синяки могут быть черно-синими, коричневатыми или фиолетовыми. Затем они меняют цвет и тускнеют", - объяснил Стив Хруби.