Препарат для лечения травм спинного мозга показал эффективность на мышах

Лекарство от болезни легких помогло мышам с травмами спинного мозга. Статья об этом опубликована в Clinical and Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Повреждения спинного мозга, которые возникают в результате травм, часто приводят к потере подвижности. Такие повреждения считаются необратимыми, но врачи пытаются разработать методы лечения.

Теперь ученые из Бирмингемского университета заявили, что лекарство AZD1236, первоначально разработанное для лечения хронической обструктивной болезни легких, помогает при травмах позвоночника. Они испытали его на мышах с компрессией спинного мозга. Это заболевание часто возникает после автомобильных аварий, но также может быть вызвано остеоартритом. Оно приводит к сегментарным нарушениям чувствительности и нарушению двигательной активности и рефлексов.

Авторы исследования предполагают, что препарат блокирует энзимы MMP-9 и MMP-12, уровень которых повышается после травм спинного мозга. В результате лечения отек спинного мозга уменьшился, уровни белков, связанных с воспалением и болью, были снижены, а разрушение гемато-спинномозгового барьера было ограничено. Рубцевание соединительной ткани также уменьшилось.

Ученые утверждают, что у тех мышей, которым после травмы позвоночника вводили препарат в течение трех дней, спустя шесть недель наблюдалось улучшение подвижности и чувствительности на 85 процентов. При этом не играло роли, вводили препарат сразу после травмы или через 24 часа.

"Мы уменьшаем повреждение нервных тканей. Таким образом, мы сохраняем все больше и больше нейронов", - сказал Зубаир Ахмед, один из авторов исследования.

Теперь ученые надеются, что после дополнительных испытаний препарат сможет использоваться для лечения людей.