Врач развеял главный миф о сахарном диабете

Сахарный диабет возникает не только у тех, кто ест много сладкого, развитие инсулинорезистентности провоцируют и другие продукты, сообщил "Москве 24" врач-терапевт, эндокринолог Алексей Жито, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скрытый сахар присутствует в соках и газировках, его добавляют при изготовлении сосисок и колбас. В результате сахар скапливается в крови и органах, развивается состояние, называемое преддиабетом. Сахарозаменители тоже не снижают риск развития заболевания.

"Если мы производим замену, то пациент все равно потребляет большое количество продуктов, содержащих скрытый сахар. Сахарозаменители также могут стимулировать выработку инсулина поджелудочной железой и тем самым точно так же провоцируют инсулинорезистентность", - отметил Жито.

Специалист также напомнил, что диабет связан с сидячим образом жизни, стрессами и неправильным питанием. Также стоит помнить о том, что сахарный диабет может возникнуть не только у пожилых, но и у молодых людей.