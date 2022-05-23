Врач перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание факторы

Врач-иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус перечислил факторы, которые могут спровоцировать развитие неизлечимого кожного заболевания - псориаза. Соответствующий пост появился в пятницу, 20 мая, в блоге доктора на платформе "Яндекс.Дзен", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил специалист, псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание, которое характеризуется появлением на коже красных бляшек с белесым налетом. "Основные места появления бляшек - локти и колени (разгибательные поверхности), волосистая часть головы", - уточнил Продеус.

По словам врача, одним из факторов, повышающих риск развития псориаза, является наследственность. "То есть риск развития болезни [у ребенка] выше, если один или оба родителя страдают псориазом", - заявил Продеус и добавил, что спровоцировать псориаз могут также ссадины, ожоги, порезы, укусы и другие травмы кожи.

Кроме того, специалист рассказал, что псориаз может возникнуть из-за стресса, нарушений в работе иммунитета и гормональной системы и некоторых инфекционных заболеваний, например, ангины.