Названы болезни, на которые указывает сильный запах пота

Повышенную потливость могут вызывать нарушения обмена веществ, серьезные заболевания печени и диабет, сообщила "Вечерней Москве" врач-терапевт Ирина Ярцева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избыточное выделение пота может быть индивидуальной особенностью человека, но если заметны резкие изменения и от неприятного запаха перестали спасать дезодоранты, стоит немедленно обратиться к врачу. Это может указывать на серьезные сбои в работе организма.

"Потливость может повышаться при нарушении обмена веществ, при серьезных заболеваниях печени, диабете, ожирении. Например, при сахарном диабете грибковые поражения кожи усиливают запах пота", - отметила терапевт.

Потливость в сочетании с неприятным запахом, является лишь одним из признаков проблем со здоровьем. Например, при гипертиреозе к этому добавляется учащенное сердцебиение и повышение давления.