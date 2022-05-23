Загрязнение воздуха связали с ростом риска опасной аритмии

Загрязненный воздух повышает риск развития опасных для жизни аритмий, выяснили кардиологи из Больницы Маджоре в Болонье. Об этом они рассказали на конгрессе Европейского общества кардиологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили случаи аритмий в итальянском городе Пьяченце, одном из наиболее загрязненных в стране - концентрация твердых частиц PM 2,5 (частиц размером до 2,5 микрометра) в воздухе там составляет 20,8 мкг/м3 (для сравнения, в Москве - в среднем около 5-10 мкг/м3). Для исследования ученые отобрали пациентов с имплантируемыми дефибрилляторами, установленными после сердечного приступа.

Оказалось, при повышении концентрации PM2,5 на 1 мкг/м3 вероятность аритмии, при которой требовалось срабатывание дефибриллятора, возрастала на 1,5%. Также при превышении среднего уровня твердых частиц PM10 на 1 мкг/м3 в течение недели риск развития аритмии увеличивался на 2,1%.

"Твердые частицы могут вызывать острое воспаление сердечной мышцы и стать причиной развития аритмии. Поскольку эти токсичные частицы выбрасываются электростанциями, промышленными предприятиями и автомобилями, для защиты здоровья необходимы "зеленые" проекты в дополнение к тем действиям, которые могут предпринять люди для самозащиты", - отметили ученые.

Пациентам с болезнями сердца они порекомендовали оставаться в помещениях, если на улице концентрация PM 2,5 и PM 10 выше 35 мкг/м3 и 50 мкг/м3, соответственно, а на улице носить медицинскую маску, особенно в районах с интенсивным дорожным движением. Дома исследователи советуют использовать очиститель воздуха.