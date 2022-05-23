Врач рассказал о новом гепатите у детей

Как предупредил заслуженный врач России Михаил Каган в интервью kp.ru, одной из важнейших проблем современной медицины является обнаружение гепатита нового типа у детей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам медика, гепатит нового типа встречается довольно редко, однако каждому десятому пациенту требуется пересадка печени.

"Сами по себе острые гепатиты у детей не являются чем-то необычным. В большинстве случаев они вызываются вирусами гепатита, которые обозначаются буквами от А до Е (A, B, C, D, E). Случаи так называемой фульминантной печеночной недостаточности, требующие трансплантации печени, могут вызываться вирусами B, D и E. Потребность в трансплантации при новом гепатите намного превышает то, что обычно наблюдалось за аналогичные периоды времени в предыдущие годы. Эти цифры беспрецедентны, и пока им нет объяснения", - объяснил Каган.

Несмотря на предположения о том, что новый вид гепатита является побочным эффектом вакцинации от ковида, в научном сообществе отказались от этой гипотезы, так как большинство заразившихся детей не были вакцинированы от коронавируса.

"Эпидемиологические расследования пока не выявили каких-либо заметных связей заболеваемости с путешествиями, структурой семьи, профессией родителей, особенностями диеты или источника водоснабжения, контакта с животными", - объяснил врач.

По словам Кагана, есть несколько мер предосторожностей, несмотря на то, что медикам еще мало известно о новом гепатите.

"Поскольку не исключена инфекционная (вирусная) природа этого заболевания, важно строго соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с прогулок и т.д. Овощи, ягоды, фрукты мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой. Употреблять для питья только кипяченую воду. Не купаться в открытых водоемах", - предупредил Каган.