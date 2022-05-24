Обнаружена связь между просмотром телевизора и повышенным риском болезней сердца

Просмотр телевизора более часа в день грозит повышенным риском развития ишемической болезни сердца и инсульта, выяснили медики из Гонконгского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные почти 400 тыс. британцев из хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. На момент первичного сбора данных никто из них не страдал от ишемической болезни сердца и нее сталкивался с инсультом. К осени 2021 года случаев заболеваний насчитывалось уже 9185.

После поправки на пол, возраст, вес, генетическую предрасположенность, вредные привычки и прочие факторы исследователи обнаружили, что, по сравнению с людьми, которые смотрели телевизор четыре и более часов в день, у тех, кто смотрел телевизор час или меньше, риск развития ишемической болезни сердца был на 16% ниже, а у тех, кто смотрел телевизор два-три часа в день, риск был на 6% ниже.

Исследователи подсчитали, что около 11% случаев ишемической болезни сердца можно было бы предотвратить, если бы люди сократили просмотр телевизора до менее часа в день.

"Сокращение времени просмотра телевизора должно быть признано одним из ключевых факторов профилактики ишемической болезни сердца независимо от генетической предрасположенности и традиционных маркеров риска", - заявили ученые.

При этом связи между часами, проведенными за компьютером, и риском развития ишемической болезни сердца не наблюдалось - возможно, при просмотре телевизора люди чаще перекусывали, или дело было в более длительных периодах неподвижности.