Приборы для домашнего лечения: список от доктора Мясникова

Сейчас производители различных аппаратов предлагают лечить в домашних условиях все: от суставов до эректильной дисфункции. Действительно ли эти приборы работают, или же это пустая трата денег? От ненужных покупок зрителей передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" поспешил предостеречь доктор Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вот перечень медицинские приборов, которые, как говорит Александр Леонидович, должны быть в каждом доме:

Градусник;

Тонометр - причем самым точным эксперт считает ртутный;

Глюкометр;

Пульсоксиметр;

Весы - вовсе необязательно покупать модели с дополнительными функциями вроде определителя массы жира, так как они не работают;

Полоски для анализа мочи - они помогут определять содержание крови и белка и узнать о первых сигналах почечной недостаточности.

Очень популярные в наше время аппараты для магнитотерапии по словам эксперта не справляются с теми функциями, о которых рассказывают в рекламе.

"Так, в борьбе с эректильной дисфункцией поможет только правильный образ жизни. Никаким магнитом его не поднять. При артритах тоже не помогает. Я вообще не вижу рационального зерна в этих аппаратах", - заявил Мясников.

Также многие покупают кварцевые лампы, но этот прибор не для дома, а для профессионального использования. Не зря, когда ее включают, запрещено входить в помещение. Ингалятор-небулайзер здоровому человеку не нужен. В нем нуждаются только те, кто страдает обструктивной болезнью легких, держать его дома просто так бессмысленно.

А еще Александр Леонидович рекомендует иметь дома крепкую веревку или канат на случай пожара. Если вы живете не очень высоко, всегда нужно обеспечить запасной выход из квартиры.

"Наша любовь к аппаратам, которые лечат или диагностируют, часто играет с нами злую шутку. Можно пропустить серьезное заболевание или, наоборот, придумать то, чего у вас нет. Лучше чего-то не иметь, чем иметь", - подвел итог главный теледоктор страны.