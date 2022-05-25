Врач рассказала, как отличить гипотиреоз от последствий COVID-19

Гипотиреоз и симптомы затяжного COVID-19 очень похожи, кроме того, коронавирус может повлиять на состояние щитовидной железы, поэтому при постковидных осложнениях стоит сдать анализы на уровень гормона щитовидной железы ТТГ. Это даст возможность отличить гипотиреоз от последствий COVID-19. Об этом Gazeta.ru рассказала врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"К сожалению, симптомы гипотиреоза и постковида очень похожи: слабость, повышенная утомляемость, сонливость. Сначала постковидные осложнения влияют на щитовидную железу, а потом она тормозит возвращение организма к нормальному состоянию. Поэтому я бы рекомендовала людям, перенесшим COVID-19 и страдающим от постковидных осложнений, сдать на всякий случай ТТГ (тиреотропный гормон - основной регулятор функции щитовидной железы)", - отметила она.