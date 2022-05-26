https://news.day.az/medicine/1465069.html Разработана первая в мире тест-система для выявления оспы обезьян
Разработана первая в мире тест-система для выявления оспы обезьян
Швейцарский фармацевтический концерн Roche совместно со своей дочерней компанией TIB Molbiol разработал сразу три вида тест-систем для выявления обезьяньей оспы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Модульные наборы получили название LightMix. Они позволяют оценить распространение вируса и могут помочь отследить "потенциальное воздействие терапии, вакцин и мероприятий в области общественного здравоохранения", говорится в документе.
Отмечается, что одна из тест-систем обнаруживает ортопоксвирусы, к которым относится оспа обезьян, вторая - только вирус оспы обезьян, третья - все указанные вирусы одновременно.
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