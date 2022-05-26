Разработана первая в мире тест-система для выявления оспы обезьян

Швейцарский фармацевтический концерн Roche совместно со своей дочерней компанией TIB Molbiol разработал сразу три вида тест-систем для выявления обезьяньей оспы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Модульные наборы получили название LightMix. Они позволяют оценить распространение вируса и могут помочь отследить "потенциальное воздействие терапии, вакцин и мероприятий в области общественного здравоохранения", говорится в документе.

Отмечается, что одна из тест-систем обнаруживает ортопоксвирусы, к которым относится оспа обезьян, вторая - только вирус оспы обезьян, третья - все указанные вирусы одновременно.