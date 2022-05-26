Невролог объяснила, почему щекотка опасна для детей

Ребенок не получает позитивных эмоций от щекотки, смех является лишь рефлекторной реакцией, рассказала Gazeta.ru врач-невролог Наталья Степаненко, передает Day.Az.

Во время щекотки сужаются кровеносные сосуды, отвечающие за доставку кислорода в мозг. Учащается сердцебиение, расширяются зрачки, происходит возбуждение нервной системы.

"Педиатры не советуют щекотать детей до года. Дети, особенно младенцы, чутко реагируют на физический контакт. Щекотание будет небольшим, но все же стрессом для нервной системы", - предупредила специалист.

Врач также отметила, что симпатический отдел центральной нервной системы отвечает за согласованную работу внутренних органов и адаптацию организма к внешним условиям среды, а смех во время щекотки лишь рефлекторная реакция, которая никак не связана с эмоциями.