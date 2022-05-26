Низкий интеллект при аутизме связали с высокой возбудимостью мозга

Чем ниже интеллект мальчика с аутизмом, тем больше возбудимость его мозга, выяснили российские исследователи из МГППУ и НИУ ВШЭ. Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда (РНФ), было опубликовано в журнале Molecular Autism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили работу мозга 49 мальчиков 6-15 лет с аутизмом с IQ от 54 до 128 (нижнее значение соответствует средней степени умственной отсталости, а верхнее - интеллекту чуть выше среднего) и 49 мальчиков без особенностей развития. Как оказалось, у мальчиков с аутизмом и IQ ниже среднего (то есть ниже 85) баланс в коре в целом смещен в сторону возбуждения, а у детей с аутизмом и нормальным интеллектом, по сравнению с обычными детьми того же возраста, преобладало нервное торможение.

"Наши результаты демонстрируют явное отличие в балансе активности нервных клеток у детей с расстройствами аутистического спектра в зависимости от уровня их интеллекта. Это указывает на различие патофизиологических механизмов, а значит, и мишени при разработке лекарств для коррекции поведения будут разными. В этой работе мы сконцентрировались на мальчиках, поскольку у них в четыре раза чаще, чем у девочек, диагностируют аутизм; в дальнейшем мы хотим провести эксперименты на большей выборке и проверить различие между полами", - рассказала Елена Орехова, ведущий научный сотрудник центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.