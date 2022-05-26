Врач предупредила об опасности частого употребления колбасы

Регулярное употребление колбасных изделий может негативно сказаться на артериальном давлении и стать причиной развития воспалительных процессов в организме, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Марина Макиша, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Любая колбаса - это высококалорийный продукт, постоянное употребление которого приведет к набору лишнего веса и может стать причиной нарушений обмена веществ. Это грозит развитием воспалительных процессов и серьезных заболеваний.

"В таких продуктах, как правило, содержится много соли, а избыток соли в организме - это тоже плохо для сосудов, особенно для людей с артериальной гипертонией", - отметила диетолог.

Специалист порекомендовала есть колбасу вместе с цельнозерновым хлебом и овощами, здоровый человек может съедать в день около ста граммов любого вида колбасы без существенного вреда для здоровья.