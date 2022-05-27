Названы болезни, из-за которых появляется дрожь в руках

Тремор рук может возникать по разным причинам. В моменты стресса и волнения дрожь в руках не считается патологией, но в некоторых случаях тремор свидетельствует о развитии опасных заболеваний, сообщил врач-невролог Павел Бранд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Физиологический тремор появляется на фоне переутомления или волнения, обычно он проходит в течение нескольких минут. Но если дрожь в руках беспокоит постоянно, то это может говорить о проблемах с головным мозгом.

"Бывает тремор, связанный с поражением мозжечка головного мозга, он обычно усиливается при приближении к объекту. Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка, и у человека появляется мозжечковый тремор", - объяснил врач.

Этот неприятный симптом также характерен для заболеваний печени, болезни Паркинсона и других поражений нервной системы.