Врач объяснила, как предотвратить растягивание желудка и сбросить вес

Желудок растягивается у тех людей, которые часто едят в спешке, с каждым разом порции увеличиваются, а объем желудка становится больше. Чтобы предотвратить его растягивание, нужно есть как можно медленнее, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, Зухра Павлова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У здорового человека объем желудка составляет около 500 мл, после еды - один литр, при растягивании желудка, он может увеличиваться втрое. Это грозит ожирением и другими серьезными проблемами со здоровьем. Избежать неприятных последствий растягивания желудка можно только одним способом.

"Я обычно говорю, что каждый кусочек надо прожевать 33 раза - это красивая цифра, но на самом деле, жевательных движений может быть и чуть больше, и чуть меньше - задача тут одна - чтобы пища во рту превращалась в кашицу. Тогда даже небольшое количество еды на тарелке сможет вас насытить", - объяснила врач.

Эндокринолог отметила, что уменьшить объем желудка можно в любом возрасте, если тщательно следить за питанием.